Leipziger Rugby Club entscheidet Spitzenduell für sich

Am Samstag trafen in Leipzig-Stahmeln der Rugby Club Leipzig und der Rugby Klub 03 Berlin zum Spitzenduell aufeinander. Die Leipziger gingen als Dritter in die Partie und wollten den Gästen den zweiten Tabellenrang abnehmen. Das Hinspiel verloren die Leipziger noch unglücklich mit 29:28. Diese Niederlage war zum Anpfiff sicher noch in den Hinterköpfen der Hausherren. Dementsprechend motiviert gingen die Leipziger vom Start weg ins Spiel. Bereits nach 39 Sekunden sorgte Pule Sibiya nach einem wunderschönen Konter nach dem Berliner Ankick für die ersten Punkte.

Die Heimmannschaft zeigte weiter keine Kompromisse und ließ den Gegnern in der Anfangsphase kaum eine Chance. So stand es nach 24 Minuten bereits 26:0. Die Gäste wurden noch aktiver und zeigten sich von der kantigen Seite. Das Spiel wurde zunehmend ruppiger und kurz vor der Pause endete die harte Gangart sogar in einer Rudelbildung, die mit jeweils einer roten Karte für jedes Team endete.