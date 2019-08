Leipziger sind heiss auf das Duell gegen Stuttgart

Es war ein spannendes Spiel der Grün- Weißen am Donnerstag gegen den TSV Minden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten konnten sich die Jungs vom SC DHfK aber dann doch am Ende gegen ihren Gegner mit 25:21 durchsetzen.

Doch all zu viel Pause können sich die Schützlinge von Trainer André Haber nach dem Sieg nicht leisten, denn schon am kommenden Dienstag steht bereits schon das Heimspiel gegen den TVB Stuttgart an.

Die Stuttgarter sind mit einer Niederlage gegen Erlangen in die Saison gestartet und brennen nun natürlich auf die ersten Punkte.