Leipziger Straßenbahn rollt ab sofort in Bielefeld

Bielefeld hat eine neue Straßenbahn. Bereits vor einer Woche wurden in Leipziger Unternehmen "HeiterBlick" die letzten Handgriffe gemacht, um sie Transport bereit zu machen. Per Schwerlasttransport wird sie in die 350 Kilometer entfernte Großstadt in Nordrhein-Westfalen gebracht. Doch bevor die erste von 24 Bahnen ihre Fahrt antritt, wird sie vorher noch einmal von Ralf Schönenberg von den bielefelder Verkehrsbetrieben "moBiel" und dem Geschäftsführer von HeiterBlick, Samuel Kermelk, zur finalen Abnahme unter die Lupe genommen.