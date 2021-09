Leipziger Tag der Senioren erstmals digital

Der Tag der Senioren findet in diesem Jahr erstmals digital statt. Am 29. September können sich Leipzigs Senioren zum Thema „Digital dabei – in jedem Alter“ informieren. Neben neuen Online-Angeboten wird sich auch der Verein „Wege aus der Einsamkeit e.V.“ vorstellen. Eine Registrierung ist für den Livestream nicht notwendig. Außerdem kann die Veranstaltung an einigen Orten gemeinsam mit anderen Senioren verfolgt werden. Die Anmeldung für diese Treffen und weitere Informationen finden sich auf der Seite der Stadt Leipzig.