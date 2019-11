Leipziger Unternehmen setzen auf Auslandsgeschäfte

Für viele Leipziger Unternehmen werden Auslandsgeschäfte immer wichtiger. Rund 29.000 Jobs im Raum Leipzig haben direkten Bezug dazu. Der Umsatz ins Ausland lag 2016 bei sechs Milliarden Euro - damit verdienen die Leipziger Industriebetriebe etwa jeden zweiten Euro nicht in Deutschland. Grund sind die teils höheren Wachstumsraten im Ausland, erklärt Patrick Grünauer-Kloevekorn, Leiter des Firmenkundengeschäfts der HypoVereinsbank in Mitteldeutschland. Das sei ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, so der Finanzexperte.