Leipziger Weihnachtsbaum aus der Region steht

Der Leipziger Weihnachtsbaum steht. Bereits am Donnerstagmorgen wurde die 22 Meter hohe Tanne auf dem Marktplatz aufgestellt. Die stammt nicht wie in den vergangenen Jahren aus dem Vogtland, sondern aus Grimma. Damit hat der 40 Jahre alte Baum eine deutlich kürzere Anreise gehabt als seine Vorgänger. Der Grundstückseigentümer hatte die rund vier Tonnen schwere Tanne der Stadt selbst angeboten. Nach mehreren Stürmen stand der Baum in Schieflage und drohte umzustürzen. Nun soll er zum letzten Mal als großer Weihnachtsbaum in Leipzig stehen. Die Familie hatte die Tanne selbst jahrelang als Weihnachtsbaum auf ihrem Grundstück festlich geschmückt.