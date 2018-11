Leipziger Weihnachtsmarkt 2018 eröffnet!

Zusätzlich zu den kleinen Buden, tauchen die rund 3000 Lichtern, sowie die 300 goldenen und roten Kugeln den Marktplatz in ein Vorweihnachtliches Lichtermeer.

Was genau hinter der Tradition steckt erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Auch in diesem Jahr strömten wieder Hunderte auf den Marktplatz um bei der Eröffnung dabei zu sein und den Baum erleuchten zu sehen.

Danach ging es an die insgesamt knapp 300 Stände in der Innenstadt. Neben Glühwein und Futterbuden sind auch alle möglichen Handwerklichen Stände wieder dabei.