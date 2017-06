Leipziger Weltmeister gibt Alles für Weltcup in Markkleeberg

Das ganze Wochenende trifft sich die Elite des Kanusports derzeit am Kanupark Markkleeberg zum Weltcup. 250 Athleten aus 32 Nationen stürzen sich beim dritten Weltcup des Jahres die Fluten am Markkleeberger See hinunter. Für den Deutschen Kanu-Verband ist nach dem Wettkampf in Augsburg vor Wochenfrist bereits das zweite Turnier innerhalb weniger Tage. Insgesamt fünf Wettkämpfe finden in diesem Jahr im Rahmen der ICF Canoe Slalom World Cup Series statt.