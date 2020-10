Leipzigs Gehwege „in katastrophalem Zustand“

Leipzig - In unregelmäßigen Abständen lädt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung die Bürger zu Rundgängen durch die Messestadt ein. Dabei sollen vor allem Probleme in den Stadtteilen direkt vor Ort zur Sprache kommen. So war es auch am Dienstag im Osten der Stadt. Thema dieses Mal: der Fußverkehr.