Leipzigs Messegelände wird zum Fernöstlichen Paradies

Leipzig - Fernöstliches Flair am Mittwochvormittag auf dem Leipziger Messegelände. In den nächsten Tagen werden sich hier die Messehallen in ein fernöstliches Paradies verwandeln - denn in diesem Jahr ist Vietnam das Partnerland der Haus-Garten-Freizeit. Bis zum 3. März wartet mit dem Messedoppel aus HGF und der Mitteldeutschen Handwerksmesse wieder ein enormes Angebot auf die Besucher.