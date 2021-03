Leipzigs OB: Kritik an Corona-Politik des Bundes

Wie kommen wir am besten aus der Krise? Wie lässt sich einerseits das Virus in Schach halten, andererseits aber auch ein Stück weit zur Normalität zurückkehren? Dazu hat nun Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung Stellung bezogen. Soviel vorweg: Bund und Länder sehen seiner Ansicht nach nicht gut dabei aus. Das sagte er am Montagabend während einer digitalen Bürgersprechstunde. Jung kritisiert das Impftempo und sieht auch die Test-Strategie nicht als letzte Lösung. Stattdessen hätte er sich lieber einen harten Lockdown gewünscht, der in seinen Augen auch notwendig sei.