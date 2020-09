Leipzigs Wohnungsmarkt droht Überversorgung!

Gerade in den letzten Wochen keimte die Diskussion über bezahlbaren Wohnraum immer wieder auf. Spätestens seit der Hausbesetzung in der Ludwigstraße und den Krawallen in Connewitz kommt die Kritik auf, dass es in der Messestadt zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt.

Die sechs Genossenschaften beziffern ihren Leerstand auf zusammen 4,9 Prozent - die Stadt spricht offiziell von zwei Prozent Wohnraum, der sofort beziehbar wäre.