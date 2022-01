Leitfaden zum Vogelschutz bei Windrädern

Sachsens Umweltministerium hat einen Leitfaden zum Vogelschutz an Windenergieanlagen in Kraft gesetzt. So soll es nun Vorgaben zum Artenschutz für Investoren, Projektträger und Behörden geben. Grundlage sei laut Ministerium unter anderem Praxiserfahrung, Erkenntnisse aus der Wissenschaft sowie staatliche Vorgaben. Mithilfe des Leitfadens soll eingeschätzt werden können, ob Risiken für kollisionsgefährdete Vögel erhöht sind. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther wolle so zur Lösung des Konfliktes zwischen Windenergienutzung und Vogelschutz beitragen.