Lernen bis zum Bournout

Leipzig - Anfang April beginnen in Sachsens Schulen die Abiturprüfungen. Dementsprechend geht auch der Lernstress für die Abiturienten einen Monat vorher in die heiße Phase. Doch für viele Schüler bedeutet das auch: sie stoßen an ihre Belastungsgrenze. Bei einige kommt es sogar zum Bournout.