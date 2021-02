Lernsaxx: DDoS-Attacken halten weiter an

Sachsen-Die Angriffe auf Sachsens digitale Lernplattform halten weiter an. So sei es in den letzten Wochen vermehrt zu Angriffen auf Sachsens Homeschooling Plattform gekommen.

Allerdings blieb die Einsatzfähigkeit des digitalen Lernangebotes der Angriffe, anders als Ende vergangenen Jahres, diesmal unangetastet. 2020 wurde die Onlineplattform durch sogenannte DDOS-Attacken weitestgehend lahmgelegt. Seit Anfang 2021 soll ein Sicherheitsdienstleister den reibungslosen Betrieb der Lernplattform sicherstellen.