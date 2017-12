Letzte Stadtratssitzung für dieses Jahr

Um die geplanten Zeiten einhalten zu können, stehen nun einige schnelle Entscheidungen an. Dabei geht ess zum Beispiel um die Moderisierung des alten Plattenbaus der Pablo-Neruda Schule, bei der ein Gebäudeteil schon erneuert wurde.Teurer als gedacht ist sowohl die energetische Sanierung als auch die Sanierung der Räume. Die Kosten sind von 6,6 Millionen Euro um knapp eine Million Euro gestiegen. Auch andere Schulen sind sanierungsbedürftig.

Weitere Themen in der letzten Stadtratssitzung des Jahres sind die Sicherheit in der Messestadt und forstwirtschaftliche Maßnahmen für den Auwald.