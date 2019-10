Letzte Vorbereitungen für das Traumkonzert

Seit Dezember 2018 ist das Traumkonzert im wahrsten Sinne des Wortes preisgekrönt. Denn die Verantwortlichen konnten voll Stolz den sächsischen Inklusionspreis von Stephan Pöhler, dem Beauftragten der sächsischen Staatsregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, entgegennehmen. Das Traumkonzert findet in diesem Jahr am 11. November 2019, um 19 Uhr, in der Stadthalle Chemnitz im Großen Saal statt. Die Karten dafür gibt es wie gewohnt im Ticket-und Tourist-Service am Markt 1. Das Konzert musste schon von dem kleinen Saal in den großen Saal der Stadthalle ziehen. Auch dieses Jahr sind die Karten wieder heiß begehrt.