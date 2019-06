Dresden - Mit dem Fürst der Finsternis verabschiedet sich Merlins Wunderland in die Spielzeitpause. Am Samstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, ist "Draculas Hochzeit" in dem Restaurant-Theater zu erleben. Es gibt noch Restkarten unter 0351/421 99 99. Dracula ist eine Paraderolle für Rainer König, der den Grafen in vielen Facetten zeigt und bei allen Missgeschicken eine gewisse Eleganz und Würde ausstrahlt. Temperamentvoll-musikalisch umrahmt wird der Abend vom „Universal Druckluftorchester“.