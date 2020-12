Letztes Spiel des Jahres: SC DHfK verliert gegen Flensburg

Bessere Verteidigung reichte nicht aus

In der zweiten Hälfte der Partie änderte sich das Bild nur wenig. Die Messestädter rannten weiterhin dem Rückstand hinterher. Flensburg überzeugte vor allem durch ihre gute Chancenverwertung und schnell ausgespielte Konter. Den zweiten Platzverweis des Spiels gab es in der 37. Minute. Der Flensburger Simon Hald Jensen musste ebenfalls das Feld verlassen. Auch wenn die Leipziger in der zweiten Halbzeit defensiv besser standen, konnten sie dem Team von SG Flensburg Coach, Maik Machulla den Auswärtssieg nicht mehr nehmen. Am Ende lautete das Ergebnis 24:29.