Chemnitz- Nicht alle können so uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen. Jede Gaststätte nutzen, uneingeschränkt ins Kino gehen, ein Museum besuchen oder aktiv Sport in einem Verein treiben ist für einige schlichtweg nicht möglich. Denn viele dieser Einrichtungen sind für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar oder im vollen Umfang nutzbar, Informationen für Hör- und Sehbehinderte aber auch Personen mit Lernschwierigkeiten nicht verständlich.

Bewerbung um Fördermittel zum Abbau von Barrieren

Lassen Sie auch Ihr Angebot zu einem der „Lieblingsplätze für alle“ werden

Mit diesem Wissen hatte der Freistaat Sachsen erstmals 2014 unter dem Motto „Lieblingsplätze für alle“ das Investitionsprogramm zum Abbau von Barrieren mit Fördersumme von insgesamt vier Millionen Euro aufgelegt. Es soll Menschen mit Handicap den Zugang erleichtern und beispielhaft genannte Einrichtungen zu ihren Lieblingsplätzen werden lassen.

Die Förderung kann in vielen Bereichen eingesetzt werden: z. B. Kultur, Freizeit, Bildung, aber auch im Gesundheitswesen, wie in Arztpraxen, Physiotherapien, Apotheken uvm. Genau in diesem Bereich sollen diejenigen Antragsteller unterstützt werden, die keine Förderungen nach der Richtlinie Investitionen und Teilhabe beziehen können.

Auch für 2021 stehen diese finanziellen Mittel wieder zur Verfügung. In Chemnitz stehen dafür 289.800 Euro bereit. 25 Prozent dieser Summe sind für Maßnahmen vorgesehen, die Barrierefreiheit in ambulanten Arztpraxen und Zahnarztpraxen schaffen. Gefördert werden bis zu 100 Prozent der Kosten, wenn das Vorhaben nicht teurer als 25.000 Euro ist.

Anspruchsberechtigt sind neben gemeinnützigen Initiativen auch Gewerbetreibende.

Anträge werden bis zum 30. November 2020 im Sozialamt entgegengenommen.

Das Formular „Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ ist auf www.chemnitz.de im Dienstleistungsportal/Formulare erhältlich.

(Quelle: Stadt Chemnitz)