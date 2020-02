Lied ehrt „Helden von Leipzig“

"Die Helden von Leipzig" - mit diesem Lied soll an die mutigen Demonstranten vor über 30 Jahren erinnert werden, die für das Ende der DDR-Diktatur gesorgt haben. Das Lied feierte nun Premiere. Initiator ist der Geschäftsführer der Leipziger Logistik & Lagerhaus GmbH, Günter Bauer. "Ich finde das Lied toll. Es geht mir unter die Haut, weil es an die Zeit vor über 30 Jahren erinnert, also an den Umbruch, und auch an die Helden von damals. Was, wie ich finde, nicht genug gewürdigt wird."