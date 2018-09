Liken oder lassen? – Der neue Talk im Café zum Thema Digitalisierung

„Leben digital – liken oder lassen?“. Unter diesem Titel hat jetzt eine Expertenrunde beim Talk im Café Dreikönig in Dresden Chancen und Risiken der Digitalisierung im Alltag von Kindern und Jugendlichen diskutiert. Vorbei die Zeiten, in denen ein Telefon nur telefonieren konnte. Ob Fotos, Videos, Spiele oder der neuste Trend - unsere kleinen Begleiter haben längst eine zweite Identität von uns erschaffen - immer online und verfügbar. Doch die Verheißung der unbegrenzten Möglichkeiten ist fast schon zu groß. Dr. Kristin Ferse von der Suchtberatung Dresden stellt fest, dass der Mediengebrauch bei jungen Menschen zunehmend zu einem Problem wird. Doch wann genau wird die Leidenschaft für das Digitale zu einem Problem? Diplommedienpädagogin Nicole Trenkmann spricht bei ihrer Arbeit tagtäglich mit Familien und weiß, dass eine Mediensucht anderen krankhaften Abhängigkeiten in nichts nachsteht. Ein Ort, der ironischerweise noch relativ undigital daher kommt, ist ausgerechnet der Platz für die Erwachsenen von morgen - die Schule. Ob Geldmangel, die ungeklärte Frage, welche Investitionen in die Zukunft die richtigen sind, oder Lehrer, die die neuen Medien schlicht nicht nutzen könne oder wollen - der Bedarf nach einer echten digitalen Strategie für die Bildungseinrichtungen ist dringender denn je. Ein modernes Handy besitzt nahezu jedes Kind. Dass Smartphones nicht nur Ablenkung sondern auch Bereicherung für den Unterricht sein können, davon ist Noah Wehn überzeugt. Die Digitalisierung kommt unaufhaltsam. Eine echte Wahl zwischen liken oder lassen gibt es daher nicht. Entweder man geht mit der Zeit; oder man geht mit der Zeit.

Artikel erstellt von: Maximilian Giese