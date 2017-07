Limbacher Oberflächenveredelung GmbH für Green Award 2017 nominiert

Uwe Jentsch, Geschäftsführer der Limbacher Oberflächenveredelung GmbH zur diesjährigen Nominierung: "Wir alle bei der LOV arbeiten beständig an der Weiterentwicklung unserer Beschichtungs- und Lackierverfahren unter der Prämisse der Nachhaltigkeit. Investitionen in modernste Technologien, eine hohe Kundenorientierung und die Zertifizierung nach internationalen Qualitätsstandards zeichnen unser Unternehmen aus. "Das Erreichen der Finalrunde in diesem renommierten Wettbewerb bestätigt uns in unserer Arbeit. Es zeigt, dass wir zu den Besten in unserer Branche zählen."

Der "besser lackieren. Green Award" ist im deutschsprachigen Raum der einzige Benchmark-Wettbewerb der industriellen Lackiertechnik, der technologisch führendes Know-how praxisnah und vergleichend bewertet. Dabei werden verschiedene Rubriken wie soziale, ökologische und wirtschaftliche Leistungsbereiche betrachtet. Der Preis wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal verliehen. Drei Mal konnte die LOV den Award bereits gewinnen.