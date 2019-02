Dresden - Nächste Woche wird die Straßenbahnlinie 12 zwischen Pirnaischem Platz und Blasewitzer Straße über Carolabrücke, Albertbrücke und Sachsenallee umgeleitet. Am Wochenende ist nachts auch die Linie 6 betroffen. Dafür fahren Busse. Grund der Sperrung sind Arbeiten an der Fahrleitung auf der Fetscherstraße zwischen Fetscherplatz und Blasewitzer Straße. Fachleute hängen neuen Fahrdraht und Tragseile an die neuen Masten. Autos Richtung Schandauer Straße werden umgeleitet.