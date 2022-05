Linke zum Tag der Befreiung: Putin tritt Andenken mit Füßen

Ohne die Rote Armee wäre die Befreiung am 8. Mai 1945 nicht möglich gewesen, schrieben die Parteivorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann sowie Fraktionschef Rico Gebhardt am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. «Die Menschen der Sowjetunion haben mit über 27 Millionen Toten besonders unter dem deutschen Vernichtungskrieg gelitten und einen enormen Blutzoll entrichtet – darunter das ukrainische Volk. Putin und sein Regime treten auch das Andenken der ukrainischen Befreierinnen und Befreier mit Füßen, indem sie ihren imperialen Angriffskrieg mit der Propagandalüge 'Entnazifizierung' rechtfertigen», hieß es wörtlich.