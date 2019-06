Lipsia-Turm feiert Richtfest

Für Grewatsch machen aber auch andere Gründe den Lipsia-Turm in Zukunft wohnenswert. So zum Beispiel die schnelle Anbindung mit den öffentlichen Nahverkehr in die Stadt, der kurze Fußweg an den Kulkwitzer See sowie die Nähe zum Allee Center. "Man hat alles im unmittelbaren Umfeld", so Grewatsch. Zudem wird es eine Conciergerie geben, die den Bewohnern des Hochhause zur Hilfe steht. Da aktuell keinerlei Verspätungen vorliegen, gehen die Verantwortlichen fest von der planmäßigen Fertigstellung im Frühjahr 2020 aus.