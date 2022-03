Literatur-Programm trotz Ausfall der Buchmesse

Trotz der erneuten Absage der Leipziger Buchmesse steht Messestadt ein Wochenende mit reichlich Literatur bevor. Am Freitagmittag begann das Buchmesse Pop Up - eine von Verlegern auf eigene Faust organisierte Mini-Messe mit Lesungsprogramm an drei Tagen. Am Samstag steht dann mit «weiter:lesen» noch ein zweites Lesefestival an. Auch diese zweitägige Veranstaltung wurde spontan von Kulturschaffenden nach der Streichung der Leipziger Buchmesse organisiert. Zudem gibt es abseits der Festivals weitere dezentrale Lesungen und Diskussionsrunden.

Die Buchmesse hätte vom 17. bis 20. März stattfinden sollen, wurde jedoch nach dem Rückzug vor allem großer Verlagsgruppen zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie abgesagt.

Quelle: dpa