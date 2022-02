Für den Dresdner Stadtteil Laubegast gehören Hochwasser zum Leben mit der Elbe dazu. Das Hochwasser im Jahr 2002 hat gezeigt, dass dieser Stadtteil besonders von Überschwemmungen bedroht ist, wenn die Elbe einen hohen Wasserstand hat.

Um den Hochwasserschutz zu planen findet am 3. Februar 2022 um 18 Uhr das zweite Forum zum Hochwasserschutz in Laubegast statt. Das Umweltamt startete mit einem Auftaktforum am 25. November 2021 den öffentlichen Beteiligungsprozess 2021/2022. Zunächst werden bis März 2022 vier Foren veranstaltet.

Der Beteiligungsprozess am Donnerstag wird live übertragen. Und zwar auf der Website der Landeshauptstadt Dresden www.dresden.de/leben-mit-dem-fluss , bei YouTube www.youtube.com/user/wwwdresdende und im TV-Programm von SACHSEN FERNSEHEN Dresden. Außerdem wird der Livestream um 18 Uhr in diesem Artikel gespielt.

