3. Forum zum Hochwasserschutz in Laubegast

Für den Dresdner Stadtteil Laubegast gehören Hochwasser zum Leben mit dem Fluss dazu. Dieser Stadtteil ist besonders von Überschwemmungen bedroht, wenn die Elbe einen hohen Wasserstand hat, wie das Hochwasser im Jahr 2002 gezeigt hat. Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsprozesses zum Hochwasserschutz in Laubegast findet am 10. März 2022 ab 18 Uhr ein drittes Forum im online-Format statt.

Von der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen wird darin die Aktualisierung der Hochwasserschutzkonzeption Elbe erläutert. Dieses erstmalig 2004 vorgelegte Dokument ist Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Hochwasserrisikomanagementplanung und nun für den Zeitraum bis 2027 anzupassen und fortzuschreiben. Mitarbeiter des Umweltamtes werden zudem noch weitere Aspekte der Hochwasservorsorge im linkselbischen Dresdner Osten vorstellen. Moderiert und begleitet wird das Forum durch das Büro für urbane Projekte aus Leipzig.

Der Beteiligungsprozess am Donnerstag wird ab 18 Uhr live übertragen. Und zwar auf der Website der Landeshauptstadt Dresden www.dresden.de/leben-mit-dem-fluss , bei YouTube www.youtube.com/user/wwwdresdende und im TV-Programm von SACHSEN FERNSEHEN Dresden.

Bis März 2022 veranstaltet das Umweltamt zunächst vier Foren. Am 17. März 2022 steht das Projekt „Blaues Band Geberbach“ im Mittelpunkt eines weiteren Forums im aktuellen Beteiligungsprozess. Weitere Informationen zu den Foren am 10. und 17. März unter: www.dresden.de

Neben den öffentlichen Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, sich jederzeit in den Beteiligungsprozess einzubringen. Einfach per E-Mail an lebenmitdemfluss@dresden.de wenden.