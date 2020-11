Neue Live-Show: „LookUp“ bei SACHSEN FERNSEHEN

Sachsen - Überall nur noch Corona-Meldungen. Wir blicken mit unserer Live-Unterhaltungssendung "LookUp" positiv in die Zukunft. Moderator "Benno" (Benedict Bartsch) lädt sich Schauspieler, Musiker und andere kreative Macher in das Late-Night-Studio ein. Zuschauer können live am Telefon dabei sein und Fragen an die Gäste stellen.

Am 20. November startet die erste Ausgabe der Live-Talkshow 22 bis 23 Uhr im SACHSEN FERNSEHEN und hier im Livestream der Regional-Programme in Chemnitz, Dresden und Leipzig.