Liveticker: Demonstrationen in Chemnitz

Hintergrund

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen war ein 35-Jähriger tödlich verletzt worden. In Folge dessen kam es zu spontanen Demonstrationen rechter Gruppierungen in der Innenstadt am Sonntagnachmittag/-abend.

Für Montagabend sind nun Demonstrationen angekündigt worden. Zum einen hat Pro Chemnitz für 18.30 Uhr am "Nischel" eine Trauerdemo für das Opfer der Messerstecherei am Sonntag angekündigt. Im Stadthallenpark wollen sich Gegendemonstranten zur "Antirassistischen Gegenkundgebung" treffen, aufgerufen von Chemnitz Nazifrei.

Liveticker