Sachsen - Am 12. März ab 18 Uhr wird es eine Sondersendung zum Thema "Frauen in der Coronakrise" geben. In einem Talk mit Justizministerin Meier und Frau Köhler vom Landesfrauenrat werden folgende zentrale Fragen thematisiert: Entsteht durch das Home Office ein Rücktritt der Gleichstellung? Tritt häusliche Gewalt durch den Lockdown häufiger auf? Mehr dazu am kommenden Freitag ab 18 Uhr im TV und hier zum Nachschauen!