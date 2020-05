„LocalGast“ – Dresdner als Touristen der eigenen Stadt

Dresden - Mit einer neuen Aktion soll Danke an jene gesagt werden, welche dazu beigetragen haben, dass Dresden auch in Zukunft Touristen willkommen heißen kann. Seit Freitag, den 15. Mai haben die Hotels in der sächsischen Landeshauptstadt wieder geöffnet. Nun möchte die Initiative "LocalGast" die Tourismuswirtschaft unterstützen und ruft dazu auf, als Dresdner in der nächsten Zeit eine Übernachtung in einem Dresdner Hotel zu buchen und so bei einer Stadtrundfahrt oder Stadtrundgang die eigene Stadt auf eine neue Art und Weise kennenzulernen. Ziel soll es u.a. sein, dass den Dresdnern gezeigt wird, was die Stadt mit seiner Hotelvielfalt zu bieten hat. Da Urlaubsziele im Sommer immer noch unklar sind, sollen Dresdner direkt begeistert werden, dass diese Urlaub in ihrer eigenen Stadt machen oder Bekannte, Familie und Freunde in ihre Stadt einladen. Damit unterstützen sie ihre Hotels, lernen Dresden von einer ganz anderen Seite kennen und bekommen aufgezeigt, welche Möglichkeiten Dresden und auch das Umland bietet.