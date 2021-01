Lockdown verlängert – Sachsen plant zusätzliche Schritte

Dresden/Sachsen - Nach den langen Verhandlungen während des Corona-Gipfels in Berlin, hat sich auch die sächsische Staatsregierung erst zu später Stunde an die Bürger gewandt. Beinahe 23 Uhr am Montag Abend haben schließlich Gesundheitsministerin Petra Köpping und Kultusminister Christian Piwarz die geplanten Maßnahmen speziell für den Freistaat verkündet.