Sachsen- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält Lockerungen ab Pfingsten für möglich.

Laut ihm werde das Licht am Ende des Tunnels deutlicher und heller. Daher sei es wichtig, in den nächsten Wochen weiterhin klug und konsequent zu handeln. Öffnungen für die Gastronomie, Hotellerie und Kultur stehen in Aussicht. Der Sommer soll dem im vergangenen Jahr im Maße der Beschränkungen ähneln.