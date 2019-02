Lok kassiert deutliche Niederlage in Babelsberg

Hängende Köpfe am Freitagabend in Potsdam bei den Spielern und Anhängern des 1. FC Lokomotive Leipzig. Mit einem 0:3 gegen den SV Babelsberg mussten die Leipziger wieder die Heimreise antreten. Doppeltorschütze Manuel Hoffmann brachte die Heimmannschaft bereits in der ersten Halbzeit in Front.

In der zweiten Halbzeit konnte Lok nicht mehr entscheidend auf das Spiel einwirken und kassierte noch das 0:3 durch Lukas Wilton. Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Fürstenwalde vor Wochenfrist, setzte es nun wieder eine Auswärtsniederlage für die Blau-Gelben. Die Leipziger bleiben damit auf dem siebten Tabellenplatz.