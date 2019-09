Lok Leipzig: mit breiter Brust ins Topspiel

Neun Spiele, keine Niederlage, Platz 4 in der Regionalliga Nordost. Für LOK Leipzig läuft es aktuell so richtig gut. An diesem Freitag kommt es zum Topspiel gegen den Tabellenzweiten FSV Wacker Nordhausen. Während der Pressekonferenz in den Hallen des langjähigen Lok-Sponsors "Schriftwerk" blickt Teamchef Björn Joppe auf ein intensives Spiel.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Vier Mal schon spielte Lok in dieser Saison ohne einen Gegentreffer zu kassieren.