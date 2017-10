Lokale Start-Ups haben es schwer in Dresden

Der Hochtechnologie gehört die Zukunft – auch in Dresden. Viele High-Tech-Firmen sind in der Elbmetropole ansässig, viele werden hier gegründet. Im Bundesvergleich rangiert die Landeshauptstadt auf Platz 4, was die Zahl der Neugründungen angeht. Den lokalen Unternehmen fällt es jedoch schwer, sich gegen überregionale Konzerne durchzusetzen, die sich hier ansiedeln und Geldgeber bereits mitbringen. Staatssekretär Hartmut Mangold von der CDU glaubt, dass dieser Umstand der Deutsch-Deutschen-Geschichte geschuldet ist. In den Jahren nach der Wiedervereinigung sei zwar viel passiert, aber es brauche dennoch mehr Zeit, um mit den internationalen Konkurrenten mithalten zu kommen.