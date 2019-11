Luca Witzke und der „7th Beef Crunch“ – ein Burger à la SC DHfK

Mit knusprigen Süßkartoffeln als Beilage macht der "7th Beef Crunch" bereits eine schmackhafte Figur. Doch trifft der Burger auch den anspruchsvollen Geschmack des Athleten?

"Der Burger ist wirklich sehr lecker. Genau so wie ich den Burger im Restaurant gerne haben will. Ich hoffe, das ich so Menschen helfen kann, die dasselbe Problem mit dem Ab- und Dazubestellen haben wie ich. Die können sich dann hier einen Burger bestellen, der ihnen gefällt", so Witzke.

Wem jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, der hat ab dem 1. Dezember die Gelegenheit Lucas "7th Beef Crunch" zu probieren. Ab dann ist er in der Champions-Sportsbar der "Burger des Monats".