Lüften in Schulen? – Oftmals unmöglich!

Sachsen - In den sächsischen Schulen steigen die Infektionszahlen weiter rasant an. Neben Desinfektionsmittel und der Maske schützt vor allem regelmäßiges Lüften die Gesundheit der Schüler. An vielen Schulen ist das aufgrund von defekter oder nicht zu öffnender Fenster gar nicht möglich.