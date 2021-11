Luftfilter für Schulen und Kitas in Dresden

Laut Bildungsbürgermeister Jan Donhauser sollen noch in dieser Woche 350 mobile Luftfilteranlagen für Kitas und Schulen in Dresden beschafft werden. Das ist bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 18. November bekannt gegeben worden. Die Filteranlagen sollen zeitnah in rund 40 Kitas und Schulen installiert werden. Dabei werden die meisten Filteranlagen in Speiseräumen von Dresdner Schulen angebracht. Die Kosten für das Projekt liegen nach aktuellem Stand derzeit bei ca. 240.000 Euro.

Der Bund hat gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen zur Finanzierung des Projektes ein Förderprogramm aufgelegt. Gefördert wird die Beschaffung mit 75 Prozent.