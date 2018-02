Luisenhof öffnet in der Woche vor Ostern

Erste Höhepunkte für Gäste und Team dürften die Osterfeiertage sowie der erste Familienbrunch am 8. April sein. Aber auch andere Termine stehen schon fest. So wird die Martinsgans-Tradition wieder aufleben, und zwar mit einem Menü, das erstmals vom 1. bis 30. November 2018 angeboten wird. Noch haben aber die Handwerker das Sagen, der Innenausbau ist in vollem Gange. Nach Fertigstellung wird das Restaurant 198 Innen- und 130 Außenplätze haben. Familie Rühle investiert eine hohe sechsstellige Summe in die Wiedereröffnung. Die Gäste erwartet eine Küche mit deutschen Gerichten für jeden Geschmack – klassisch einerseits, modern interpretiert andererseits. Auch ein abwechslungsreiches Kuchen- und Tortenangebot wird es geben.

Wer Ostern im Luisenhof feiern oder die Familienbrunch-Premiere nicht verpassen möchte, sollte unbedingt reservieren. Auch für ein romantisches Dinner zu zweit, das Martinsgans-Menü 2018 oder Familienfeiern wie Geburtstage, Hochzeiten und Jugendweihen sind Reservierungen möglich.