Lukas Binder ist zurück!

Leipzig – Vor dem Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenführer der DKB Handball-Bundesliga gibt es gute Nachrichten für die DHFK-Männer.

Linksaußen Lukas Binder wird am Sonntag wieder im Kader der Grün-Weißen stehen. Nach seinem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk hat er den sogenannten „Return-To-Competition-Test“ bestanden.

Für den SC DHfK kommt dies wie gerufen, denn beim Heimspiel am Sonntag werden sie jede Hilfe brauchen. Ihr Gegner ist der TSV Hannover-Burgdorf, der in dieser Saison bisher ungeschlagen ist. In fünf Spielen stehen fünf Siege zu Buche. Für die Männer um Chefcoach André Haber wird die Partie also ein hartes Stück Arbeit.

Im Vorverkauf wurden bereits knap 3000 Eintrittskarten abgesetzt. Anwurf ist am Sonntag um 12:30 Uhr.