LVB begrüßt 111 111. Abo-Kunden

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben ihren 111.111 Abo-Kunden begrüßt. Sabrina Desens hat sich für das Abo-Flex Modell entschieden, weil sie derzeit nur gelegentlich mit dem ÖPNV in Leipzig unterwegs ist. Als Geschenk für die erreichte Schnapzahl bekam Desens Freikarten vom Handball-Bundesligisten SC DHfK. Der Sportverein ist langjähriger Partner der Leipziger Gruppe. Die Anzahl der Jobtickets ist in den vergangenen fünf Jahren in Mitteldeutschland am stärksten bei den Leipziger Verkehrsbetrieben gewachsen. Mit knapp 9000 Jobtickets hat sich die Anzahl der verkauften Tickets innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt.