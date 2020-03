LVB, Konsum und Altenheime: So reagiert Leipzig auf Corona

LVB appelliert an Fahrgäste

Im öffentlichen Nahverkehr sind tagtäglich tausende Menschen unterwegs - hier ist die Ansteckungsgefahr höher. Denn das Virus überträgt sich nicht nur durch Tröpfchen-, sondern auch durch Schmierinfektionen, also Hautkontakt mit virusbelasteten Gegenständen. Besonders anfällig für Berührungen sind Haltestangen und Ticketautomaten in Bussen und Bahnen. "Alle Fahrgäste möchten wir bitte, sich in Zukunft mit Fahrkarten zu bevorraten. Der Kartenverkauf beim Busfahrer ist nur ein Notverkauf", so Marc Backhaus, Sprecher der LVB.