LVB und S-Bahn mit Sonderfahrplänen

Die Straßenbahnen und Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe verkehren ab Montag nach einem Sonderfahrplan. So sind nun alle Fahrten im 15-Minuten-Takt geplant. Laut LVB soll den Kunden dadurch trotz zahlreicher Krankheitsfälle ein verlässlicher Grundtakt geboten werden. Sämtliche Schulanbindungen sollen weiterhin abgesichert werden. Auch im Leipziger S-Bahn-Netz kommt es ab Dienstag zu Einschränkungen. Die Linien S1 und S6 fahren einzelne Haltestellen nicht mehr an. Wie lange die Veränderungen in den Fahrplänen anhalten, steht noch nicht fest.