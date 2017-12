LVZ-Glühweintest – Wer hat den besten?

Leipzig – Der beste Glühwein auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt kommt in diesem Jahr von Walter Hecht. Beim Glühweintest der Leipziger Volkszeitung hatte der Stand auf dem Augustusplatz die Nase vorn.

Auch in diesem Jahr wurden wieder ca. 50 Stände genau unter die Lupe genommen. In die Wertung flossen Geschmack und Temperatur, aber auch Ambiente, Service und Freundlichkeit ein. Neben dem perfekten Geschmack ist vor allem die optimale Temperatur sehr wichtig. „Der Glühwein darf nicht gekocht werden die perfekte Temperatur beträgt 72 Grad“, So Hecht.

In diesem Jahr war es zum ersten Mal möglich auch Online für seinen liebsten Glühwein zu voten. Aus den Wertungen der LVZ-Leser und einer Leipziger Promi-Runde ging am Ende Walter Hecht als Gewinner hervor.