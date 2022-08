Mackenroth will leichten Kontozugang für Ukrainer

Es werde daher an die sächsischen Sparkassen appelliert, ihre Haltung zu überdenken. Schließlich sei es im Interesse aller, ukrainische Flüchtlinge zügig in die Gesellschaft und damit auch ins Wirtschaftsleben zu integrieren.

Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale, erinnerte außerdem an die besondere Verantwortung der Sparkassen als öffentliche Institute. Die Geldwäschevorschriften seien zwar sinnvoll, hier gehe es aber um Menschen in Not, denen geholfen werden müsse. (mit dpa)