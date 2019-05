Männertag- Feiern oder Familie?

Chemnitz- Am Donnerstag ist „Christi Himmelfahrt“, besser bekannt als Männer-, Vater- oder Herrentag. Doch wie wird dieser von den Chemnitzern überhaupt gefeiert? Ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bollerwagen– die meisten lassen ihr Auto lieber stehen.

Denn ganz traditionell begeben sich viele auf feucht-fröhliche Wanderungen und zelebrieren so diesen Feiertag. Viele Männer nutzen aber auch den freien Tag, um mit der Familie Zeit zu verbringen oder zu entspannen.

Wir haben uns umgehört, wie die Menschen in der Stadt den Männertag verbringen.

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und die Sonne sich von ihrer schönsten Seite zeigt.

Für diejenigen die noch nichts vorhaben, haben wir ein paar Tipps zusammengefasst. Himmelfahrt in der Pelzmühle ist ab 10 Uhr in der Pelzmühlenstraße 17 angesagt. Für gute Stimmung sorgt DJ Jan und es gibt kühles Bier am Schankwagen. Snacks gibt es am Bistro und für die kleinen Gäste ist natürlich auch mit einer Hüpfburg gesorgt.

Im Miramar lautet das Motto „Himmelfahrt mit OBlive“. Ab 22 Uhr gibt es hier frisch gezapftes Bier, leckeres vom Gril und tolle Livemusik. Vorbeischauen lohnt sich!

Für die jüngere Bevölkerung, die eher auch elektronische Tanzmusik steht, findet das traditionelle „Treibsand Himmelfahrt“ in der Spinnerei statt. Hier gibt es einen Techno, House und einen Chillout Floor.

Wer musikalisch begabt ist und lust hat zu jamen, sollte unbedingt bei der „All that Jazz: Jam Session“ im Weltecho Café vorbeischauen. Hier sind alle Musiker aller Musikrichtungen geladen.

Himmelfahrt in der Pelzmühle

Start: 10 Uhr – Für Stimmung sorgt DJ Jan und kühles Bier gibt´s am Schankwagen. Snacks erhalten Sie am Bistro und eine Hüpfburg für die kleinen steht auch bereit.

Wo? Pelzmühlenstraße 17, 09117 Chemnitz

Himmelfahrt mit OBlive

Start: 22 Uhr – Frisch gezapftes Bier, leckeres vom Grill und Livemusik

Wo? Miramar – Schloßberg 16, 09113 Chemnitz

Treibsand Himmelfahrt

Start: 12 Uhr – Traditionelle Feiertagsparty auf mehreren Floors. Musikgenres wie House, Techno und Chillout werden vertreten sein.

Wo? Spinnerei – Altchemnitzer Straße 5a, 09120 Chemnitz

All that Jazz: Jam Session

Start: 20 Uhr – Alle Musiker aller Musikrichtungen sind für eine Jam Session geladen.

Wo? Weltecho Café, Annaberger Str. 24, 09111 Chemnitz

Weitere Ausflugstipps haben wir für Sie zusammengestellt:

Himmelfahrtskonzert auf Schloss Wildeck

Start: 10 Uhr – Im Innenhof des historischen Bauwerks sorgen Künstler mit Live-Auftritten für Feiertagsstimmung. Für Bier und herzhaftem Imbiss ist gesorgt.

Wo? Schloss Wildeck 1, 09405 Zschopau

Dem Koch in den Topf geschaut

Start: 11 Uhr – Das Schloss Rocklitz kann besichtigt werden. Koch Ulfilias lädt alle Besucher in seine Schlossküche ein. Auf offenem Feuer werden Leckerein gezaubert.

Wo? Sörnziger Weg 1, 09306 Rochlitz

Stock Car Challenge – Männertag mal anders

Start: 10 Uhr

Wo? Kiesgrube Gablenz, Gablenzer Hauptstraße 51, 08451 Crimmitschau

Himmelfarbkommando “Paradise Circus”

Start: 11 Uhr – Open Air mit Attraktionen, Kleinkünstler, Jonglage, Tänzerinnen, Fabelwesen, Elektronische Bässe.

Wo: Altes Farblager in Oberlungwitz

Clay Pit Open Air

Start: 11 Uhr – Open Air mit einem Drum & Bass Floor und einem Techno/House Floor

Wo? Tongrube Hainichen, Berthelsdorfer Str. 41, 09661 Hainichen