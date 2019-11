Märchenhafte Eiswelt in der Zeitenströmung

Geschaffen von internationalen Meistern

Mal glasklar, mal milchig weiß: Die Kunstwerke in der Eiswelt Dresden sind bis zu sieben Meter hoch, fast acht Tonnen schwer und – wie die Frauenkirche – zum Teil begehbar. Es sind Giganten aus Eis, und trotzdem vollendet bis ins winzigste Detail. 25 internationale Künstler haben in den vergangenen Wochen insgesamt 500 Eisblöcke unterschiedlicher Größe, bei minus acht Grad Celsius, mit Kettensäge, Meißel und Bügeleisen bearbeitet und diese zauberhaften Eisskulpturen geschaffen. „Was man allen Figuren ansieht, ist die Liebe der Eiskünstler zum Detail: Fragile Eissterne, zarte Verzierungen, aufwendige Dekorationen, witzige Details – hier wurde kein Aufwand gescheut, um all die schönen Ideen voller Kreativität und Kunstverstand ins Eis zu bringen", sagt Thomas van den Dungen, Geschäftsführer der Eiswelt Dresden.

Das Team um den Künstlerischen Leiter Martin de Zoete versammelt die besten seiner Zunft aus aller Herren Länder: Nicht wenige der Eiskünstler sind Welt- und Europameister im „ice and snow carven" (dt. Eis und Schnee schneiden), sie sind überwiegend ausgebildete Architekten und Bildhauer und kommen aus Deutschland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Russland, Ungarn, der Ukraine, den USA und Tschechien. Martin de Zoete: „Auf der ganzen Welt gibt es nur eine kleine Anzahl an Eis- und Schneeskulpturen-Schnitzern, die in Höhen bis zu neun Metern und auf diesem Qualitäts-Niveau Skulpturen fertigen können."

Inspiration ist alles – Dresden von seiner schönsten Seite

15 verschiedene Szenarien in erstaunlicher Detailverliebtheit sind so entstanden, oft allein nach der Vorlage eines Bildes. Der Dresdner Lokalkolorit kommt dabei nicht von ungefähr: Damit die Künstler auch wissen, wie ihr Kunstwerk im Original aussieht, gingen sie auf architektonische Stadtführung durch Dresden – und staunten ihrerseits nicht schlecht: So viel Baukunst auf engem Raum hatten sie nicht erwartet. „In einer Stadt wie Dresden fällt die Auswahl der Motive naturgemäß nicht schwer, im Gegenteil", schwärmt Eiswelt-Organisator Oliver Hartmann.

Warm einpacken, entspannt genießen

Für die Gäste der auf minus acht Grad Celsius gekühlten Eiswelt Dresden heißt es: „Warm einpacken!". Und nach dem Rundgang? Der angrenzende, knapp 1 000 Quadratmeter große, beheizte Gastronomiebereich lädt ein zum Auftauen, Austauschen und Stärken bei Kaffee, Schokolade, Suppe und Kuchen. Wer mag, kann danach die nächste Runde im Eis drehen – die Tickets gelten am Tag des Eintritts für mehrere Durchgänge, solange sich die Besucher in den Räumlichkeiten der Eiswelt Dresden befinden.

Ergänzt wird die Schau durch die Begleitausstellung „EiSZeit" – eine arktische Forschungsreise des Wissenschaftsjournalisten Stephan Schön.

Tickets gibt es an der Tageskasse vor Ort in der Eiswelt Dresden, täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Ausstellung ist für Jung und Alt geeignet, barrierefrei und auch für Hundebesitzer zugänglich.

Weitere Informationen: www.eiswelt-dresden.de